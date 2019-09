Apm Saluzzo: selezioni di ingresso ai corsi tecnologici dal 24 al 27 settembre

Si terranno nell’ultima settimana di settembre, dal 24 al 27, le selezioni ai corsi del Dipartimento Nuove Tecnologie della Scuola APM.

I corsi di Tecnico del Suono, Tecnico di Produzione Musicale e Tecnico di Produzione Video preparano ai ruoli di fonico live e di studio, per concerti e manifestazioni musicali, registrazioni e mixaggi, spettacoli televisivi e teatrali.

Strutturati in un percorso intensivo di 1200 ore suddivise in formazione teorica e stage presso aziende del settore, i corsi del Dipartimento Nuove Tecnologie sono in Italia un modello di riferimento per quanto riguarda le tecnologie del suono, la composizione, la programmazione musicale, l’arrangiamento e il multimedia. Aspiranti tecnici del suono, compositori e videomaker affronteranno la selezione di fine settembre.

I migliori 54 allievi entreranno a comporre le 4 classi dell’anno scolastico 2019/20 e a far parte della Scuola APM.

Per quanto riguarda il corso di Tecnico di Produzione Musicale è prevista un’importante novità: l’Associazione Culturale e Musicale Carlo U. Rossi, associazione torinese dedicata a uno dei più autorevoli produttori italiani, con il sostegno della Compagnia di San Paolo, ha aperto le candidature per l’assegnazione della Borsa di studio di “Tecnico di Produzione Musicale” presso la Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo.

La borsa verrà attribuita al miglior allievo risultante dalle selezioni di ingresso al corso di Tecnico di Produzione Musicale e coprirà l’intero costo del corso. La borsa di studio è destinata a residenti o domiciliati nella Regione Piemonte.

Per informazioni Facebook - Scuola APM - Dipartimento nuove tecnologie e http://www.scuolaapm.it/

http://www.scuolaapm.it/