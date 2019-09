Baby parking a San Michele Mondovì: manca il gestore del servizio

Il baby parking di San Michele Mondovì, sito presso l'edificio di proprietà comunale di via Nazionale (località Piana Gatta), non ha, ad oggi, un gestore.

Per questa ragione, l'amministrazione comunale ha inteso attuare una preselezione finalizzata a ricevere manifestazioni d'interesse a partecipare alla successiva procedura di gara per l'affidamento della struttura a partire dal 1° gennaio 2020 per 5 anni solari (rinnovabile per un ulteriore quinquennio).