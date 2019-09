"Infinitum": Mondovì scopre un capolavoro fatto di arte e tecnologia (FOTO e VIDEO)

"Il percors o - è stato spiegato durante l'incontro - si suddivide in alcuni punti importanti. I caschetti di realtà virtuale potranno essere indossati in quattro zone di interesse particolari, con l'avatar di Andrea Pozzo, impersonato da un giovane attore, pronto a spiegarne ogni dettaglio" .

Anche la Diocesi di Mondovì, rappresentata per l'occasione da don Beppe Bongiovanni, ha espresso il suo apprezzamento "per il valore artistico e culturale di 'Infinitum', che ha rispettato le origini e lo status di una chiesa aperta al culto e con un santo che la città annovera fra i suoi patroni, San Francesco Saverio, il cui nome fa da richiamo alla presenza dei gesuiti a Mondovì". All'interno della chiesa, inoltre, sono state interrotte di comune accordo con gli amministratori cittadini tutte le funzioni di culto.

Per quanto concerne infine i costi per il pubblico, il biglietto intero costerà 8 euro (noleggio visore compreso) o 10 euro (con aggiunta dello spettacolo illuminotecnico). Per quanto concerne i tagliandi ridotti, pagheranno 6 euro gli over 65 e i gruppi di persone comprese fra un minimo di 15 e un massimo di 25 (prenotazione obbligatoria), mentre costerà 3 euro l'ingresso per i ragazzi dai 6 ai 14 anni e alle scolaresche (minimo 15, massimo 25 alunni: prenotazione obbligatoria). Esperienza gratuita per i bambini fino a 5 anni e per i soggetti disabili e i loro accompagnatori, mentre il "Tilt Brush" prevede una spesa di 3 euro.

Sarà possibile richiedere l'accompagnamento di una guida abilitata e la realizzazione di attività didattiche anche al di fuori dell'orario di apertura, previa prenotazione. In tal caso, il prezzo della visita in lingua italiana sarà di 60 euro, mentre in lingua straniera sarà di 80 euro. I laboratori didattici saranno fruibili a partire da 5 euro.

"Infinitum" con l'orario invernale sarà aperto sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'orario estivo, invece, prevede i medesimi giorni d'apertura dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per informazioni: 0174/553069, 389/2844372. In alternativa, inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica info@infinitummondovi.it o collegarsi al sito www.infinitummondovi.it.