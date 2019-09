Open day Granda Lavoro: candidati e aziende si incontrano ad Alba, Bra, Cuneo e Savigliano

Avrà luogo mercoledì 25 settembre, a partire dalle ore 9.30, in contemporanea in tutte le quattro sedi dell'agenzia di servizi al lavoro Granda Lavoro (Alba, Bra, Cuneo e Savigliano), l'Open Day rivolto sia alle persone in cerca di occupazione, sia alle aziende.



A ospitare l'evento saranno gli spazi presso le sedi delle citate Ascom – ad Alba in piazza San Paolo 3, a Bra in piazza Giolitti 8, a Cuneo in via Avogadro 32, a Savigliano in via Mabellini 2/1,- che fino alle ore 17.30 saranno dedicati alla consulenza e all'incontro tra domanda e offerta di lavoro.



Articolate su più sale, le attività consentiranno a tutti i soggetti interessati di conoscere i servizi offerti da Granda Lavoro: dalle informazioni su incentivi e agevolazioni per le assunzioni, all'apprendistato, dai tirocini alla formazione, ai sistemi di “matching” nella ricerca e selezione del personale, all'accompagnamento nella ricerca del lavoro.



I candidati potranno presentare il proprio curriculum vitae, sostenere un primo colloquio e partecipare a laboratori legati alla ricerca attiva del lavoro che si svolgeranno sia al mattino, sia al pomeriggio. Si tratta di interessanti momenti di approfondimento che riguarderanno temi quali l’orientamento al mercato del lavoro e la conoscenza dello stesso per cercare lavoro in modo efficace, i contratti di lavoro secondo le normative vigenti, "soft skills": cosa sono e come sviluppare le competenze trasversali.



I laboratori dedicati ai candidati avranno durata di un’ora ciascuno in ognuna delle sedi coinvolte. La sala Pc sarà messa a disposizione degli utenti che necessitano di scrivere il proprio curriculum o di modificarlo, con l'assistenza di personale qualificato.



Partecipare è semplice: è sufficiente iscriversi entro martedì 24 settembre sul sito internet www.grandalavoro.it.



Nel corso della giornata sarà possibile anche ottenere informazioni su Garanzia Giovani, piano nazionale ideato dall'Unione Europea, di prossima attivazione, finalizzato a contrastare la disoccupazione giovanile, tramite politiche attive di orientamento istruzione formazione e inserimento al lavoro, rivolto ai ragazzi non impegnati in attività di studio o lavoro.



L'Open Day di Granda Lavoro sarà inoltre l'occasione per la presentazione dei nuovi corsi della Fondazione ITS Turismo e Attività Culturali per il biennio 2019/2021. Nel contempo verrà illustrato il Programma M.I.P. - Mettersi in Proprio realizzato dalla Regione Piemonte in collaborazione con il Centro per l'Impiego.

Stante l'importanza della formazione per accrescere la propria professionalità anche in attesa di occupazione, sarà possibile reperire ogni dettaglio circa i percorsi formativi proposti dalle varie agenzie di formazione.



Per ulteriori informazioni è possibile contattare le segreterie di Granda Lavoro

Alba - Tel. 0173 226611 - segreteria.alba@grandalavoro.it;

Bra - Tel. 0172 413030 - segreteria.bra@grandalavoro.it;

Cuneo - Tel. 0171 604165 - segreteria.cuneo@grandalavoro.it;

Savigliano - Tel. 0172 241211 - segreteria.savigliano@grandalavoro.it.