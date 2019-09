A Prato Nevoso lavori in corso per la nuova telecabina da 10 posti griffata Porsche (FOTO)

Per questo, proseguono a ritmo serrato i lavori lungo il tracciato della storica biposto del Rosso, che sarà sostituita da un impianto avveniristico, capace di condurre i passeggeri in vetta alle montagne pratonevesi in poco meno di quattro minuti, partendo da quota 1549 metri e giungendo alla stazione d'arrivo, ubicata a 1926 metri sul livello del mare.