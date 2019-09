Marito e moglie in cerca di funghi si perdono nei boschi di Melle, attivate le ricerche

Erano usciti insieme a cercare funghi ma si sono persi nei boschi di Melle.

A lanciare l'allarme per i genitori anziani è stato il figlio. Preoccupato di non vederli rientrare, prima li ha contattati telefonicamente. "Ci siamo persi in una zona impervia", hanno detto i due. Poi non hanno più risposto al telefono.

A quel punto, intorno alle 20.40, sono scattate le ricerche. Sul posto il nucleo SAF dei vigili del fuoco e la squadra di Venasca. Le ricerche sono concentrate in Località Madonna delle Betulle.