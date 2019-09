Weekend perlopiù grigio. Da domenica piogge e temporali su tutto il Nord-Ovest

Fino a sabato il tempo sarà al più grigio e stabile. Da domenica una forte perturbazione atlantica interesserà tutto il Nord-Ovest con piogge e temporali specie in Liguria. Temperature in risalita dopo il passaggio perturbato.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi venerdì 20 e domani sabato 21 settembre

Condizioni di cielo generalmente nuvoloso, specie sui settori alpini e pedemontani. Più soleggiato sulle pianure orientali e sulla Liguria. Deboli piogge possibili sui rilievi e in particolare a partire da sabato pomeriggio. Temperature sotto la media del periodo, massime non oltre i 22 °C, fino a 23/24 °C sulle coste. Minime tra 10 e 14 °C. Venti deboli tra nord e nordest su Piemonte, fino a moderati da nord sulle coste liguri.

Domenica 22 e lunedì 23 settembre

A partire dalla nottata una intensa perturbazione colpirà tutto il Nord-Ovest da sudovest, in particolare la Liguria in cui potrebbe formarsi una linea temporalesca stazionaria per ore nelle stesse zone, indicativamente sul levante ligure. Sul Piemonte le Alpi potrebbero favorire ombra pluviometrica con poche piogge o al più rovesci che riescono a passare la barriera alpina. Tuttavia nella nottata di lunedì potrebbe passare una seconda linea di precipitazioni più dalla Francia che interesserebbe anche il Piemonte. Migliora da lunedì pomeriggio.

Temperature minime in aumento, massime in calo per via della copertura nuvolosa, ma non troppo a causa dell’afflusso di aria più calda e umida dal nord Africa. Venti che in Piemonte rimarranno deboli settentrionali. Sulla Liguria saranno forti da nord su Liguria di ponente, mentre sul levante dapprima forti di scirocco e poi settentrionali al passaggio della perturbazione.

Tendenza successiva

Miglioramento generale per martedì 24, ma sempre in un contesto di correnti occidentali instabili che probabilmente porteranno una nuova perturbazione a metà settimana, ma più blanda.

Previsioni locali

Cuneo

