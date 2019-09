A Dogliani corsi di yoga: nuova apertura SHANTA PANI LANGHE

Mancano pochi giorni e poi ci si potrà iscrivere ed iniziare a frequentare i corsi di Yoga presso la sede SHANTA PANI LANGHE a Dogliani, in via Torino 217.

Le discipline che verranno trattate in questo primo anno 2019/2020 sono ben 4:

• Vinyasa Yoga Dhara (stile dinamico)

• Hatha Yoga Tradizionale (stile statico)

• Yoga Bimbi

• Meditazione





Prima di entrare nei particolari dei singoli corsi, vogliamo ricordare che SHANTA PANI SCHOOL è una federazione di Centri Yoga con diverse sedi in Italia che si avvale d’insegnanti con una importante esperienza e formazione professionale.

La prossima settimana aprirà a Dogliani, SHANTA PANI LANGHE sotto la direzione di Katia De Lorenzi insegnante Yoga adulti RYT200 Yoga Alliance ed insegnante Yoga per Bambini RCYT Yoga Alliance .

Tradizione ed innovazione, mentalità e fisicità, teoria e prassi, ascetismo e pragmatismo, dialettica e dialogo insegnante-allievo sono i capisaldi del metodo d’insegnamento SHANTA PANI.

La denominazione stessa della scuola, – dove “shanta” sta per tranquillità e “pani “ significa acqua, – è sinonimo del fluire sereno della vita in armonia con l’universo.

Il logo che ha la forma di un triangolo rappresenta il ritorno all’unità primordiale nel quale è inscritta la rappresentazione del triskell: fuoco, terra e acqua, triplice simbologia del cosmo nella tradizione celtica; nei tre colori atti a valorizzare l’anima, la mente e lo spirito, secondo i precetti dei Tre Dosha dell’Ayurveda.





Entriamo adesso nei particolari dei corsi in partenza la prossima settimana a Dogliani:

Vinyasa Yoga Dhara - Uno stile di Yoga energico, la cui pratica migliora la forza, la flessibilità e l'equilibrio. Attraverso questa pratica si impara a coordinare il movimento sincronizzando l'uso della respirazione, donando flessibilità e forza a corpo e mente per coltivare la concentrazione, sciogliere le tensioni fisiche ed emotive, espellere tossine attraverso la sudorazione e donare alla colonna vertebrale, agli organi interni ed alla mente nuova vitalità e quiete.





Hatha Yoga Tradizionale - Disciplina che insegna a dominare l'energia presente nell'uomo, manifesta come respiro, e quindi a conseguire un sicuro controllo della cosa più instabile e mobile che si possa immaginare, ossia la mente, sempre irrequieta, sempre pronta a distrarsi e a divagare.

In tal maniera lo yoga, influendo insieme sulla vita psichica e su quella fisica dell'individuo, che del resto pensa strettamente congiunte, si propone di compiere una revulsione immediata dal piano dell'esperienza quotidiana, umana e terrena.

E' un insieme organico di tecniche psicofisiche di antichissima origine Indo-Himalayana che comprendono particolari posizioni e movimenti del corpo (Asana), respirazioni ritmate (Pranayama), concentrazione creativa e rilassamento profondo. Moltissimi disturbi funzionali trovano risoluzione attraverso la pratica di questa disciplina millenaria, che costituisce anche una terapia preventiva incrementando la resistenza e i poteri immunitari dell’organismo. Il praticante stesso è l’autore della propria guarigione attraverso il metodo dell’Hata Yoga. L’ Hatha Yoga è una disciplina completa e vantaggiosa per tutti, senza particolari limiti d’età.





Meditazione - La pratica della meditazione è ciò che insegna respiro dopo respiro a radicarci nel qui e ora. Sedersi nel momento presente diventa pura consapevolezza senza scelta e senza identificazione. E’ non essere in nulla senza chiamarsi fuori dal tutto è scorrere naturalmente dal movimento alla quiete con la stessa naturalezza in cui il giorno si alterna alla notte. Il movimento diviene riposo mentre la quiete si anima. Quando si pratica la meditazione tutto diviene equilibrio, il corpo crea spazio per il respiro ed il respiro radica la mente nel qui ed ora così che la mente calma e silenziosa permette di dare ascolto alla propria anima e di accordarsi con il fluire della vita.





Yoga Bimbi - Lo Yoga per bambini è un toccasana per crescere bene dal punto di vista fisico ed emotivo e per imparare a socializzare in un ambiente ludico e piacevole. La pratica dello Yoga aiuta i più piccoli ad essere consapevoli del proprio corpo e dell’importanza della respirazione, a sviluppare un comportamento altruista e ad apprendere l’importanza del rispetto degli altri e del Pianeta.

Si ricorda a tutti gli interessati che i corsi inizieranno lunedì 23 settembre 2019 e per tutta la settimana le lezioni di prova saranno gratuite.





Per maggiori informazioni e prenotazioni, chiamare il 328-0772766 oppure inviare una email a: langhe@shantapanischool.com









Sito internet: https://www.shantapanischool.com/





Pagina SHANTA PANI LANGHE https://www.shantapanischool.com/langhe/orari-e-contatti-langhe/





SHANTA PANI LANGHE si trova a Dogliani, in via Torino 217.