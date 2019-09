Alpstation di Cuneo: 10 giorni di offerte da non perdere!!

Per 10 giorni, dal 21 al 30 settembre presso l’Alpstation di Cuneo by Ravaschietto Sport, in via Cascina Colombaro 35, vi aspettano numerose promozioni.

I numerosi clienti avranno la possibilità di acquistare abbigliamento Montura Spring/Summer 2019 e Inverno 2018 a prezzi scontati da 30% al 50%.

Alpstation di Cuneo by Ravaschietto Sport ci ha anticipato che, oltre all’abbigliamento, si potranno trovare numerosi articoli da montagna in promozione: in particolare sconti su scarponi e sci da scialpinismo della scorsa stagione invernale (Zag, Atomic, Dynafit, Arc’teryx La Sportiva).

Inoltre i clienti avranno modo di vedere la nuova collezione autunno/inverno 2019/2020 Montura.

In anteprima possiamo affermare che Alpstation di Cuneo by Ravaschietto Sport proporrà pacchetti di affitto stagionale e giornaliero (sci, scarponi, pelli) con possibilità di riscatto a fine stagione invernale.

Alpstation di Cuneo by Ravaschietto Sport ricorda i servizi post vendita quali: termoformatura e adattamento personalizzato di scarpette e scafi di scarponi da scialpinismo, rigenero pelli di foca, riparazione solette sci, affilatura chiodi da ghiaccio e ramponi.

Alpstation di Cuneo by Ravaschietto Sport si trova a Cuneo, in via Cascina Colombaro n. 35.