La Podologia ci viene in soccorso quando abbiamo problemi ai piedi

La podologia è una branca della scienza medica che studia la fisiologia, le patologie ed i relativi trattamenti volti alla cura del piede.

I momenti portanti del trattamento podologico pertanto, sono la cura delle manifestazioni cutanee, la riabilitazione, il trattamento ortesico plantare e/o digitale e l'educazione del paziente.

Di norma un paziente si affida alle cure del Podologo per la presenza di alterazioni cutanee, dei relativi annessi quali ipercheratosi (callosità), onicopatie (unghie incarnite, inspessite, micotiche ecc..), delle posizioni patologicheche, nel tempo, assumono le articolazioni, con la formazione di alluce valgo, griffe digitale, prominenza plantare delle teste metatarsali.

Tutte le lesioniipercheratosiche (callosità) e le loro complicanze esigono, pertanto, un completo programma terapeutico che abbia l’obiettivo di riportare alla “normalità” la cute ed i tessuti sottocutanei ed eliminare o mitigare le abnormi sollecitazioni meccaniche responsabili della condizione patologica. Il trattamento delle lesioni comporta la correzione ed il massimo alleggerimento dei difetti strutturali e funzionali del piede e l’annullamento delle forze conflittuali tra il piede e la calzatura.

Per proteggere le zone di conflitto doloroso, in modo più duraturo, ci si avvale invece di apparecchi ortoplastici (ortesi plantari) realizzati su misura, plasmati direttamente sul piede del paziente, con elastomeri di silicone, per quanto riguarda l'avampiede, e con ortesi plantari lavorate artigianalmente, capaci di ridistribuire i carichi dell'intero piede,da inserire in seguito nella calzatura.

In breve quindi, il Podologo è un dottore in grado di integrare l'intervento medico con la prevenzione, cura e riabilitazione. Il podologo interviene anche in sinergia con altri medici, in caso di disturbi diabetici, reumatici, arteriopatici, neuropatici e di altro tipo.



Chiusi dentro scarpe troppo strette, coperti, trascurati, colpevolmente ignorati: difficilmente i piedi sono al centro dell'attenzione, quando si tratta di cure mediche. Eppure sono fondamentali per la nostra salute; per questo richiedono una cura e un'attenzione particolare, soprattutto nelle persone anziane, per non andare incontro a problemi estetici e medici irrimediabili.

