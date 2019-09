Al cospetto del Monviso, Ostana ospita quattro corali per il primo Festival della canzone popolare piemontese

Quattro cori che si esibiscono al cospetto di Sua Maestà, il Re di Pietra.

È l’appuntamento in programma a Ostana domenica, 22 settembre.

In località “Pian de la Charm”, infatti, si terrà il primo Festival della canzone popolare ai piedi del Monviso. Una manifestazione organizzata dalla neonata Pro loco, in collaborazione con l’agriturismo “A Nousto Mizoun” e con il Comune, per concludere in bellezza l’estate ostanese.

Una location davvero mozzafiato farà da cornice all’evento.

Pian de la Charm, con i suoi 1600 metri di altitudine, è infatti uno dei pochissimi posti in valle da dove si può godere di un maestoso panorama sul Monviso e su tutto il massiccio delle Alpi che lo circondano e sulla Valle Po.

Qui, a partire dalle ore 10, si alterneranno sul palco quattro cori che si esibiranno con canti della tradizione popolare piemontese.

Protagoniste saranno le corali “Cômpania dij Cantôr” di Ferrere d' Asti, “La Cesêta” di Biella, la “Corale Santostefanese” di Santo Stefano Roero, gli “Amici della Montagna” di Asti.

L' esibizione canora proseguirà fino alle 13, quando sarà possibile gustare, all’interno di strutture in loco, il menù a base di polenta, salsiccia, formaggio, dolce e 1 bicchiere di vino al costo di 10 euro.

Intorno alle 15 i cori torneranno ad alternarsi sul palco, proseguendo l’esibizione canora fino alle 18, ma eventuali corali, più o meno spontanee, potranno allietare la pausa pranzo con le loro esibizioni.

Si può raggiungere Pian de la Charm a piedi, partendo dalle frazioni Bernardi, Sant' Antonio e Villa, dove sono a disposizione parcheggi per le auto. Basterà seguire la strada asfaltata o gli antichi sentieri, che verranno segnalati con appositi cartelli e con cartine consegnate nei luoghi di parcheggio.

In alternativa è previsto anche un servizio navetta gratuito, andata e ritorno, che porterà gli spettatori comodamente sul luogo della manifestazione.

Durante l’intera giornata, inoltre, sarà operativo un servizio bar, dove si potranno degustare i digestivi preparati da un’azienda locale.

“L’organizzazione di questo evento – spiega Gianfilippo Chiri, presidente della Pro loco Ostana – è stata possibile grazie all'indispensabile supporto dell’Osteria ‘Al Tagliere’ e dell’‘Osteria il Porto’.

Si tratta del primo evento di questo genere, organizzato in una location come quella del Pian De la Charm, luogo che grazie al suo fascino e alla sua straordinaria bellezza paesaggistica ha senza dubbio contribuito a rendere Ostana uno dei ‘Borghi più belli d’Italia”.

Info: 339.7616431, 333.2794511 o 347.7154691.