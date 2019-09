Oltre 50 eventi per la stagione artistica autunnale del Conservatorio G.F. Ghedini di Cuneo

Il direttore del Conservatorio G.F. Ghedini di Cuneo, Alberto Borello : "Abbiamo cercato di procedere nel solco della continuità di ciò che era stato fatto in passato. Negli ultimi due anni sono cresciuti gli appuntamenti concertistici, molti dei quali legati anche ad un aspetto didattico. È stato un lavoro impegnativo e gratificante. Confidiamo di godere di un anno accademico più sereno, cercando di mantenere un'alta offerta didattica e artistica e il livello numerico. Pensiamo che a Cuneo, avere una Stagione ricca di qualità sia importante, ricordando che offriamo un servizio gratuito. Per gli allievi, vedere grandi professionisti che si esibiscono a pochi metri da loro è un'emozionione unica e di grande impatto formativo".

Il curatore della Stagione Artistica e responsabile del dipartimento Mets, Gianluca Verlingieri: "La caratteristica che emerge di questi 54 eventi è la varietà. Si passa dalla musica barocca alla contemporanea, dal jazz, all'elettronica. Oltre la musica, spazio anche ad altre arti, come la pittura contemporanea, con un omaggio quest'anno all'artista Cesare Botto per i suoi 80 anni di vita, con un evento di Action Painting, accompagnato da improvvisazioni musicali elettroniche. Tra le novità di questa stagione: un'installazione multimediale interattiva legata al tema dell'acqua e dell'inquinamento dei mari: il pubblico si immergerà in una stanza con suoni e video sull'acqua, che potranno essere modificati dai visitatori immergendo le mani in bloule collegate a sensori" .