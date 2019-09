Rifreddo, grande attesa per la Sagra d'Autunno e la Giornata Contadina: aperte le iscrizioni per il mercatino

In occasione della Giornata Contadina 2019 di Rifreddo il comune e l’associazione Alpini di Rifreddo organizzano una sagra di autunno con bancarelle di hobbisti, prodotti provenienti dal mondo agricolo e specialità locali. La stessa avrà luogo in piazza della Vittoria e piazza Garibaldi a Rifreddo per tutta la giornata di domenica 13 ottobre 2019.

Non ci sono limiti di misure delle bancarelle e la partecipazione all’evento sarà completamente gratuita.

L’iscrizione per la sagra dovrà avvenire mediante apposito modulo. Gli eventi dell’edizione 2019 dell’evento avranno inizio il sabato 12 alle ore 15 presso il Monastero “Santa Maria della Stella” con la presentazione del libro “Trek & Bike e la montagna di Leonardo” a cura di Paola Oreglia e Enrico Sabena. Un momento che vedrà anche laboratori creativi per bambini e una bella merenda per tutti.

A seguire, presso il Laboratorio del paesaggio montano di via Provinciale, carne alla brace, concerto del gruppo “Firme d’autore” e dj Ariele con musica e cocktail bar fino a tarda notte. La domenica sarà la protagonista indiscussa dell’edizione 2019 con il mercatino per le vie del paese, l’esposizione dei capi di bestiame locali, la possibilità di fare delle passeggiate cavallo e tour sulla carrozza a cura dell’Angel Ranch di Rifreddo, gonfiabili per bambini, caldarroste, polenta e vin brulè per tutti, pranzo con menù “contadino” presso “Lo Scandaj” di Rifreddo e nel pomeriggio balli occitani, esposizione trattori e macchinari agricoli di un tempo e la premiazione degli allevatori locali, per rimarcare l’importanza e il legame alle nostre tradizioni.

Per maggiori informazione contattare l’utenza telefonica 393/4871813.