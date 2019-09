Si parlerà di futuro della strade alpine e di turismo outdoor alla 6^ Fiera Regionale della Montagna a San Giacomo Roburent (VIDEO)

San Giacomo di Roburent ospiterà domenica 22 settembre la sua 6^ Fiera Regionale della Montagna, evento interamente dedicato alla vita e al lavoro in montagna.



In programma un convegno a tema, l’esposizione di mezzi per lavori forestali e sgombero neve e attrezzature agricole. Sono previste altre iniziative, quali la stima della legna, mercatini, spettacoli e degustazione dei piatti tipici montani. Roburent e le sue frazioni saranno protagoniste anche nei weekend di ottobre, con numerose castagnate: domenica 5 ottobre in frazione Cardini, domenica 13 ottobre in Roburent paese con la Fiera del Buon Gusto e della Tradizione con bancarelle e costumi d’epoca, laboratori, festa delle fisarmoniche, esposizione di prodotti locali e pranzo tipico sotto il tendone, domenica 20 e 27 con gran castagnata in frazione San Giacomo.