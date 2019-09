Un successo la 5° edizione di Run Around, staffetta a coppie intorno al castello (gallery)

24 giri completi intorno al castello nei 60 minuti a disposizione: è questo il risultato ottenuto da Manuel Solavaggione e Simone Peyracchia alla 5° edizione di Run Around, la staffetta a coppie intorno al castello degli Acaja organizzato come consuetudine dall’ASD Sportification. Solavaggione e Peyracchia, “i cognati gialloneri” hanno dunque chiuso al primo posto nella classifica maschile, mentre per le coppie miste hanno trionfato Pilly & Pallo, Paola Pretto e Raul Galvagno con 21 giri. Alice Minetti e Chiara Serale dell’Atletica Roata Chiusani hanno chiuso al 1° posto della classifica femminile con 21 giri.

Per chi vuole consultare la classifica completa, è disponibile all’indirizzo https://www.wedosport.net/volantino_gara.cfm?gara=52183.