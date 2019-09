Cosa ci dicono le stelle: l'oroscopo di Corinne dal 20 al 27 settembre

ARIETE: Su di giri e giù di tono vi angustierete andando a spasso sotto braccio ad una larvata malinconia… Improvvisamente però i colori dell’autunno si accenderanno grazie anche all’intervento di un soggetto positivo e carismatico. Guardatevi solo dagli impiccioni e da chiunque non si faccia i fatti propri. Ottime chance per chi anela variare lo status quo o vincere una causa personale. Sborsi per casa, abbigliamento, elettrodomestici ed incontri assai casuali.

TORO: Una miriade di impegni caratterizzerà le prossime giornate lasciando esiguo spazio alla privacy e alla pace… Nel conversare e puntualizzare siate decisi ma calmi dando un colpo al cerchio e uno alla botte affinché nessuno si impermalisca… Le incoerenze di un soggetto stizziranno poi, tramite un chiarimento, rimetterete, tutte intere, le uova nel paniere. Una trasgressione mangereccia appagherà anche se dovreste moderarvi nel bere e nel mangiare. Gioie da figli.

GEMELLI: Bello questo ultimo quarto di Luna che il 22 settembre si forma a 28°48’ della vostra costellazione! Con tal degno sostegno non avrete di che lamentarvi a parte il fatto di essere talmente indaffarati dall’arrivare a sera mezzi intronati. I maschietti si guardino dal prendere per i fondelli una donna con buone intenzioni mentre le nate in giugno vivranno attimi emozionanti. In aggiuntiva, a qualsiasi sesso apparteniate, sorvegliate le finanze e un benessere più o meno latitante.

CANCRO: Si delinea un momento delicato ma discretamente sereno: alcuni timori svaniranno e gli astri vi sosterranno in imprese abbastanza caustiche… Rimane ancora quel birbaccione di Saturno a fomentare ritardi ed impedimenti ma facendo della positività un baluardo ve la caverete egregiamente! Non da escludere alterchi con una donzella, un proselito da incoraggiare, una proposta da vagliare, degli aggeggi da sostituire o comprare e un weekend assai peculiare.

LEONE: Ultimamente avete battuto la fiacca, concludendo pochino ma, pensa a questo, pensa a quello, il relax è sembrato quasi un miraggio… Vi capiterà inoltre di bofonchiare persino con ne può nulla delle vostre lune stortine… Lo stato di salute ha lasciato o lascerà un po’ a desiderare: fate delle accurate analisi e non trascuratevi. Occhio pure a non smarrire oggetti, incartamenti, a non peccare di disattenzione e a non spaccare fragili oggetti… Il rivedere degli amici vi rinfrancherà.

VERGINE: Avrete spesso la testa nel pallone e a ciò contribuiscono il carico di responsabilità gravante sul groppone, un guizzo di apprensione e il cambio di stagione… Chi è felicemente accoppiato si prepari ad una dichiarazione mentre chi non ne può più di una storia opti per una drastica risoluzione. Girate inoltre alla larga da chi conta frottole o fa passar lucciole per lanterne, incrementate l’autostima, e se nati tra il 19 e il 21 settembre, apprestatevi ad auguri o regali speciali.

BILANCIA: Ormai gli effetti di Saturno quadrato al Sole li avete sperimentati per mezzo di inquietudini e disagi…Ora sta a voi mutare il corso di ciò che non funge adoperando la testa e la logicità e se vi siete comportati evasivamente nei riguardi altrui rimediate prima di perdere ciò a cui maggiormente tenevate…Gli ottobrini confidino della risoluzione di un patema e assaporino le prossime giornate visto che il prossimo mese risulterà incisivo per affetti, salute e valute.

SCORPIONE: Incasinati e nervosetti risponderete maluccio a provocazioni ed insinuazioni: quindi in caso di paturnie meglio lasciarvi stare e aspettare che le lune si raddrizzino, così come la tensione porterà talune coppiette a battibeccare anche se, quasi nel contempo, una sorpresina commuoverà… Fate inoltre luce su di una faccenda dai contorni oscuri indipendentemente dal fatto che tocchi voi, partner o familiari e state accanto ad un amico abbisognante di solidarietà.

SAGITTARIO: Non scattate per inezie… Cercate piuttosto di scendere a compromessi con la sorte, sul lavoro, con chi amate e approfittate del buon Giove per ricaricarvi e sollazzarvi. Credete in un progetto ma tribolate a materializzarlo? Non titubate perché una “spintarella” la sorte ve la darà! L’essenziale è sapere ciò che volete da voi, dagli altri e dall’ indistinto futuro … In aggiuntiva una decisone andrà presa entro fine mese: dopo sarebbe tardi… Incontri gaudenti e propensione ai raffreddori.

CAPRICORNO: Altalenanti stati d’animo vi indurranno a passare da una parvenza di allegria a sbuffi e introversioni a seconda dei dì e di chi vi attornia… D’altronde Saturno sa che quando vi lamentate non lo fate per commiserazione avendo lui stesso contribuito a spandere il seme di problemini e ansie che non riuscite ad acquietare… Ma sul col morale: tante novità stanno per arrivare ed una ringalluzzirà… Fastidi alle giunture, allo stomaco e conti da revisionare. Domenica sbarazzina.

ACQUARIO: Pieni di buone intenzioni vi farete in quattro per chi, dietro quel sorrisino da finto saccente, non comprende un accidente… Eppure converrà mordersi la lingua, azionare l’arguzia e le doti diplomatiche affinché una discussione di comune amministrazione non sollevi un polverone! Oltretutto un evento significativo modificherà la quotidianità e una chiamata vi stupirà. Gli habitué del gioco accederanno ad una vincita mentre in amore aspettatevi di tutto e di più.

PESCI: Con Giove in aspetto di quadratura vi capiterà di arrabbiarvi, sbuffare, ansimare oppure tratterete con delle persone talmente astruse dal non capire fin dove vogliano arrivare… Anche in ambito professionale o materiale qualcosina non fungerà e, a titolo precauzionale, meglio non strafare e mettere un lucchetto al portafoglio. In compenso vi caverete un pallino o liberete di un fardello. Venerdì scompaginato e pettegolezzo a cui non dar troppo peso.