Pian Munè di Paesana, la piccola stazione sciistica nella Valle del Monviso “Family friendly”

Una stazione che crede che non siano solo i grandi a saper guardare lontano, ma che anche le piccole realtà possano fare la differenza nelle proprie scelte imprenditoriali.

Dal 2012 ad oggi questa piccola stazione ha rivoluzionato l’antiquata idea che solo lo sci sia proficuo nelle realtà sciistiche locali e ha trasformato questo luogo in una vera e propria realtà turistica aperta tutto l’anno e con proposte sportive e di relax a 360°

L’inverno ha la sua importanza e la pratica dello sci è una delle attività, insieme allo sci alpinismo e alle ciaspole, prevalenti a Pian Munè di Paesana.

Proprio lo sci, negli ultimi decenni ha registrato un calo di partecipazione e di interesse, ma non per i ragazzi della Valle Po, che hanno trovato nella loro piccola stazione sciistica un luogo dove apprendere e praticare questo sport in modo “low cost” e vicino a casa.

Sì, perché Pian Munè, per il terzo anno consecutivo regala ai suoi ragazzi fino ai 15 anni lo Stagionale per sciare gratuitamente sulle sue piste e dà la possibilità al resto della famiglia che ha superato la soglia dei 15 anni (mamme, papà e fratelli/sorelle) di sciare tutta la stagione a 149 euro.

Poche semplici regole e il gioco è fatto: abitare in un paese dell’Unione del Monviso, oppure a Rifreddo, Saluzzo e Barge, oppure avere la seconda casa a Paesana ed essere nato dopo il 2004. Con questi requisiti ci si può recare a Pian Munè personalmente con il proprio documento d’identità tutti i sabati e domenica dal 15 settembre al 17 novembre (dalle 10 alle 18) e il gioco è fatto, perché si riceverà data una card (2 euro il suo costo) con cui si potrà tornare nell’inverno a sciare gratuitamente senza più passare dalla biglietteria.

Ma anche tutte le altre famiglie che non abitano in valle a Pian Munè troveranno un occhio di riguardo e attenzioni dedicate a loro. Fino al 20 ottobre lo stagionale Famiglia è a prezzi Super convenienti: adulti 150 euro e ragazzi 100 euro, mentre bambini fino ai 6 anni scieranno gratis

Per tutta la stagione invernale facendo lo skipass on line i prezzi del giornaliero sono:

adulti 15 euro e ragazzi 10 euro (anche nei giorni festivi).

“Crediamo nello sci e nelle giornate trascorse in famiglia. Questo è lo spirito di Pian Munè – dicono all’unisono Marte e Valter, i giovani gestori della stazione - E se nella famiglia non tutti sciano ricordatevi che a Pian Munè ce n’è per tutti i gusti: itinerari dedicati per le ciaspole e lo sci alpinismo, due rifugi con area relax e sdraio, parco giochi per i bimbi e seggiovia aperta anche ai pedoni”.

Per quanti non sanno sciare Pian Munè mette a disposizione un team di maestri di sci qualificati con a capo Letizia, che risponde al numero 3489519106. Sono presenti due tapis roulant che sono l’ideale per l’apprendimento. Per il noleggio attrezzatura il servizio è in loco. Per i più esperti si alternano piste blu e rosse collegate da una seggiovia biposto e uno skilift con partenza a 1535 e arrivo a 2060 metri, per un totale di 14 Km di piste da discesa.

Per il pernottamento in valle sul sito web pianmune.it è reperibile l’elenco delle strutture disponibili. E per trascorrere una serata davvero speciale, ecco un gatto delle nevi con cabina pronto a portare tutti in quota la sera per una suggestiva cena in baita

(adulti 35 euro, ragazzi 25 euro e bambini dai 3 ai 6 anni 20 euro).

Pian Munè è insomma, una piccola realtà dove il tempo non si è fermato ma dove la natura è rimasta incontaminata, l’ambiente è rimasto familiare e la positività è contagiosa.