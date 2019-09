Andrea e una grande passione per le campane: le suonerà per la Festa patronale di Scarnafigi

A Scarnafigi il 29 settembre, in occasione della Festa patronale dei Corpi Santi 2019, si terrà un concerto di campane presso il campanile della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta.

A suonare, tutto rigorosamente a mano, sarà Andrea Alesso, giovanissimo campanaro di soli 18 anni.

Le suonate saranno articolate in 2 momenti principali: dalle 9:30 alle 10 per la S.Messa Solenne delle 10 e in occasione del Mezzogiorno. Saranno eseguite baudette e suonate tradizionali del paese. L'evento rientra nel progetto di valorizzazione del patrimonio campanario piemontese che il giovane Andrea sta portando avanti insieme alle associazioni CampaneTO e Campanari del Monferrato.