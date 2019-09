In Vespa lungo la via del Sale: iniziativa del club fossanese

Alcuni soci del Vespa Club Fossano si troveranno sabato 21 settembre per percorrere in sella alle proprie Vespa la Via del Sale da Limone Piemonte a Upega; una delle più belle strade bianche d’Europa. Il percorso si snoda per circa 35 km tra i 1800 e i 2100 m di quota su un’antica strada militare; attraversa luoghi suggestivi come l’area delle Carsene con i sui paesaggi quasi lunari, il meraviglioso Bosco delle Navette e le fortificazioni militari di fine ottocento. La strada è aperta nei mesi estivi anche ai mezzi motorizzati previa versamento di un pedaggio (15,00€) che rappresenta il contributo alle spese di gestione e di manutenzione della strada; i permessi giornalieri sono rilasciati direttamente in località «Cabanaira» (Limone Piemonte) alla postazioni di controllo fissa.

L’appuntamento è fissato per i soci del Vespa Club Fossano e simpatizzanti a Fossano per le 8:30 presso Largo degli Eroi (Bastione) da dove si proseguirà in autonomia per Cuneo Limone Pte.



Per maggiori informazioni contattare Fulvio al 333 3745302 o visitare la pagina Facebook @VCFossano.