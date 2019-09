Continuano a Cuneo le riprese di "Karim": troupe, comparse e attori in piazza Europa

Proseguono a Cuneo le riprese di "Karim", terzo film della Lime Film con "protagonista" la nostra città capoluogo.

Troupe e attori, oggi (venerdì 20 settembre) hanno occupato la zona di piazza Europa con una dinamica scena d'azione; tra tante le comparse vestite da poliziotti anche l'attrice Jessica Polsky (la Jessica di Camera Cafè), in dolce attesa.

"Karim" - prodotto da Massimiliano Leone e Valentina Di Giuseppe - vede nel cast Mohamed Zouaoui, Aleksandros Memetaj, Stella Egitto, Fabio Fulco e Valentina Cervi. Si tratta di una spy story drammatica in cui il protagonista - dopo anni passati nella Siria devastata dalla guerra - decide di tornare in Italia per mettersi finalmente alle spalle le terribili esperienze vissute, scoprendo però che, per farlo, dovrà pagare un prezzo altissimo.