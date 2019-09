Viabilità: riprendono i lavori sul lato francese del Colle di Tenda: nuova chiusura in arrivo

Prosegue l’intervento di Anas sul versante francese del Colle di Tenda, proseguimento oltre confine di Stato della strada statale 20 “del Colle di Tenda e di Valle Roja”.

Martedì 24 settembre sarà infatti avviata la seconda fase delle lavorazioni con la manutenzione e il ripristino delle protezioni laterali di sicurezza e delle opere idrauliche lungo il tratto prossimo all’imbocco francese del tunnel di Tenda.

Per consentire l’esecuzione in sicurezza delle operazioni, che rientrano nell’ambito delle attività di costruzione della nuova opera, il tunnel di Tenda sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia da martedì 24 a giovedì 26 settembre, nella fascia oraria diurna 8:30 – 17:30.