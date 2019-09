Bra, tutti pazzi a Cheese per le “Langhe e Roero Meatball”

Grande curiosità e interesse per la degustazione delle “Langhe e Roero Meatball”, il nuovo prodotto "street food" che Wonderful Alba Bra Langhe Roero ha presentato in anteprima nel pomeriggio di oggi, sabato 21 settembre, presso lo spazio espositivo allestito in occasione di Cheese 2019.



La polpetta a base di Salsiccia di Bra, formaggio Bra Tenero Dop e granella di Nocciola Piemonte Igp ha raccolto l’apprezzamento del pubblico presente, rivelandosi una proposta dal gusto equilibrato e stuzzicante.



Esame superato, quindi, per il nuovo prodotto, pronto ora per essere lanciato ufficialmente in occasione di prossimi eventi promossi dalla società consortile, che nata in occasione di Expo 2015 continua a operare per la promozione del territorio albese e braidese nei principali eventi enogastronomici nazionali e internazionali.



Nello spazio espositivo del Comune di Bra, dove Wonderful è ospite, è stato inoltre presentato il nuovo evento dedicato alla Salsiccia di Bra e agli prodotti tipici della città della Zizzola – il pane di Bra, il formaggio Dop Bra Tenero e Bra Duro, gli ortaggi degli orti, il riso di Bra.

L’appuntamento è in programma per il mese di dicembre, nei giorni da venerdì 6 a domenica 8, presso la struttura del Movicentro. Chef stellati di Langa e Roero interpreteranno questi prodotti, che saranno offerti in degustazioni organizzate in città nell’ambito di numerosi eventi e attività collaterali.