La "Cravero Dance School" rinasce con il duo Lorena Cravero-Carlotta Marcialis e la benedizione di... Simone Di Pasquale (FOTO e VIDEO)

È l'alba di un giorno nuovo per la "Cravero Dance School" di Magliano Alpi, storica realtà del territorio capace, negli anni, di centrare risultati di assoluto prestigio in ambito nazionale e internazionale.

La cerimonia inaugurale di venerdì 20 settembre della sede di via Verdino 2/B, ristrutturata e tirata a lucido per l'occasione, rappresenta l'emblema del nuovo corso: ancorato saldamente alla tradizione, con la campionessa del mondo Lorena Cravero, e, al tempo stesso, con più di uno sguardo rivolto al futuro che, talvolta, è già fulgido e meraviglioso presente, come nel caso di Carlotta Marcialis, classe 2000, entrata in società con Lorena dopo esserne stata per anni una promettente allieva.

A rendere tutto ancor più speciale, la presenza, per l'occasione, del celebre maestro di "Ballando con le Stelle" Simone Di Pasquale, vincitore della prima edizione del format televisivo di Rai 1 in coppia con Hoara Borselli e primo testimonial, di fatto, della "Cravero Dance School".

"Una location bellissima, che non ha nulla da invidiare alla pista di 'Ballando con le stelle' - ha commentato ai nostri microfoni il ballerino romano -. Conosco Lorena da molto tempo, ci siamo incrociati numerose volte in sede di gara e sono felice di poter ammirare di persona la splendida realtà che ha messo in piedi con la bravissima Carlotta Marcialis. Sono convinto che, per loro, il successo sia assicurato".

Tanta emozione per le due ragazze al momento del taglio del nastro e del discorso a fine serata: "Ci consideriamo sorelle ormai - hanno dichiarato -. Puntiamo a trasmettere in primo luogo l'amore per il ballo, disciplina veramente alla portata di tutti. Il nostro obiettivo è quello di veicolare la filosofia Pro-Am, nella quale il professionista danza con l'amatore. Esattamente quanto accade in televisione a 'Ballando con le Stelle'".

Per Lorena e Carlotta parlano i risultati, gli allori internazionali, il palmarès in continuo aggiornamento. Ma, soprattutto, la loro incontrovertibile umiltà, elemento cardine alla base dei loro traguardi passati e dei loro orizzonti futuri.

La nuova vita della "Cravero Dance School" scatterà nella settimana entrante con quattro serate di lezioni prova: si comincia lunedì 23 settembre con la pole dance (12.30, 13.30, 17.30 e 18.30), per proseguire martedì 24 con la bachata fusion (21) e mercoledì 25 con latin kids (18.00), zumba (19), liscio base (20), liscio intermedio (21), caraibico intermedio (20) e caraibico base (21). Giovedì 26 settembre, infine, spazio alle 21 alla sensual dance fit e al tango.

Per maggiori dettagli, telefonare al 340/7756310 o inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica info@craverodance.it. La "Cravero Dance School" è presente anche sui social network Facebook e Instagram con i suoi profili ufficiali.