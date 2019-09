“One Hour For Europe”: i giovani cuneesi si preparano alla marcia per il clima

In preparazione alla marcia per il clima del 27 settembre, i giovani cuneesi hanno aderito anche all'iniziativa del “One Hour For Europe”.

Si tratta di uno dei tanti eventi in programma per la “Global Action Week”.

Appuntamento in via Roma a Cuneo. L'appello arriva da Pietro Carluzzo della Consulta Giovanile di Cuneo: “Il prossimo 26 settembre, dalle 17 alle 18, in via Roma (altezza Duomo) ci ritroveremo insieme per parlare di cambiamenti climatici e di cosa l'Unione Europea può fare a riguardo. Veniteci a trovare!”