"Passeggiata per la vita": tutto pronto! (VIDEO)

Domani domenica 22 settembre, Dronero si prepara alla quarta “Passeggiata per la Vita”, la camminata benefica non competitiva promossa dalle famiglie Brignone e Rubino in ricordo dei figli scomparsi Anna e Paolo.

L'evento con partenza e arrivo in piazza Martiri della Libertà avrà due percorsi: quello corto da 6.8 km e quello lungo da 11 km.

Ritrovo alle ore 8.30 con possibilità di iscriversi fino a 30 minuti prima della partenza e acquistare il pettorale al costo di 5 euro (3 euro per l'amico a quattro zampe). Partenza alle 9.30.

Visto il successo delle scorse edizioni, gli organizzatori sono al lavoro per rendere il più possibile solidale e piacevole la giornata, nella speranza che ritrovare sempre tanti partecipanti alla manifestazione, per una mattinata in mezzo alla natura e in allegria e contestualmente solidali verso le persone, adulti e bambini che stanno vivendo nella malattia.

Anche quest’anno l’intero ricavato dalla vendita dei pettorali verrà equamente diviso tra due associazioni: la sezione di Cuneo dell’A.I.L., intitolata a Paolo Rubino, e “Il Fiore della Vita” di Savigliano. L'anno scorso sono stati raccolti oltre 20mila euro.

Queste due organizzazioni operano, rispettivamente, in stretto contatto con il reparto di Ematologia dell’Ospedale “S.Croce e Carle” di Cuneo, e il reparto di Pediatria dell’Ospedale “S.S.Annunziata” di Savigliano e con le loro attività di supporto cercano di dare un po’ di sollievo ai pazienti e alle loro famiglie durante il complesso percorso di cura.

In particolare sono messi a disposizione di malati e parenti degli alloggi vicino ai due ospedali: Casa Anna a 50 metri dal Santissima Annunziata di Savigliano e Casa Paolo Rubino a fianco del Santa Croce di Cuneo (3 alloggi di cui uno per i pazienti che hanno subito un trapianto di midollo, in modo da farli spostare in un ambiente protetto e famigliare).



E’ ancora possibile acquistare i pettorali presso le seguenti attività:

DRONERO: Tabaccheria Pomero Marcella – Via Roma; Tabaccheria da Luisa – Via Giolitti; Fuso 2 – Viale Stazione; Bar Tabaccheria Galliano – Viale Stazione

ROCCABRUNA: Farmacia Gallinotti – Via Provinciale

CARAGLIO: Lavastiralampo – Via Roma

SALUZZO: Slalom – Via Gualtieri, Il Podio – C.so XXVII aprile, Ottica Gedda - P.zza Cavour; Il Podio Sport

SAVIGLIANO: Patti Sport - Via Molinasso

BUSCA: Bar 900 – Piazza Regina Margherita

CUNEO: Il Podio Sport, Madonna dell'Olmo; Muzak dischi - Corso Nizza

BORGO SAN DALMAZZO: Bottero Ski - zona Borgo Mercato

VERNANTE: Outlet Bottero Ski

È garantito il pacco gara ai primi 3.000 iscritti e una targa speciale al gruppo più numeroso. Possibilità di pranzare con il menù dello sportivo nei locali convenzionati.

La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo.