Garessio, un tetto parzialmente distrutto dalle fiamme in frazione Trappa (FOTO)

Incendio ieri in frazione Trappa di Garessio, dove poco dopo le ore 13.30, per cause in via di accertamento, le fiamme hanno avvolto il tetto di un edificio.

L’intervento dei Vigili del Fuoco provenienti da Garessio, supportati poi da una squadra proveniente da Mondovì (sul posto anche i Carabinieri di Garessio e Ormea), ha evitato il loro propagarsi alle adiacenti strutture, limitando i danni a 35-40 metri quadrati di copertura andati distrutti. Non si segnalano altri danni a cose o a persone.



Tre persone evacuate e una camera da letto distrutta dalle fiamme è invece il bilancio del rogo che nella serata di ieri, poco dopo le 20.30, ha interessato un’abitazione di Racconigi, dove le fiamme hanno avvolto un’appartamento al secondo piano. Danni peggiori sono stati evitati grazie all’intervento di squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Saluzzo e Racconigi.