Ritrovati i due fungaioli dispersi nei boschi di Frassino: marito e moglie tratti in salvo dal Soccorso alpino

Gli operatori della Quattordicesima delegazione del Soccorso alpino, la “Monviso”, hanno rintracciato e recuperato i due cercatori di funghi, marito e moglie, persi nei boschi della Val Varaita.

Nella serata di ieri (venerdì) il figlio della coppia aveva dato l’allarme. Insospettito dal mancato rientro dei genitori anziani li aveva raggiunti telefonicamente. "Ci siamo persi in una zona impervia" avevano detto i due, che – poi – non avevano più risposto al telefono, complice anche la scarsa copertura di rete mobile in zona.

Immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi, con l’intervento del Soccorso alpino e dei Vigili del fuoco, con il nucleo speleo-alpino-fluviale e la squadra di Venasca.

La notizia del ritrovamento è di poco fa, confermata da Luigi Richard, capodelegazione del Soccorso alpino “Monviso”.

La zona dove è poi stata ritrovata la coppia è stata “circoscritta” grazie alle urla di aiuto che marito e moglie hanno lanciato per farsi sentire dai soccorritori. I due sono stati individuati in un’area compresa tra San Bernardo delle Sottole, a Frassino, e il Colle di Gilba.

La coppia si trovava in una zona decisamente impervia e i soccorritori, per riportare i coniugi sul sentiero, sono dovuti ricorrere all’uso di corde.

Attualmente sono in fase di discesa a valle, spaventati ma illesi, assistiti dagli operatori del Sasp.