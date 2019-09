Cerchi il miglior rapporto qualità-prezzo su biancheria, intimo e abbigliamento? La risposta è "Confezioni Margherita"

Un’esposizione di 3000 metri quadri, esperienza pluriennale, massima attenzione al rapporto qualità-prezzo. Sono gli ingredienti che fanno di «Confezioni Margherita», azienda leader nel settore della vendita al dettaglio di biancheria per la casa, abbigliamento, arredo infanzia e tanto altro ancora.

Un’azienda nata nel 1986 su iniziativa di Bruno Occelli e la moglie, entrambi già con esperienza nel settore della biancheria per al casa, ora affiancati dai due figli. Nella vasta esposizione di via Torino, sulla provinciale che da Sommariva Bosco porta a Bra, si può trovare il più vasto assortimento di biancheria per la casa di tutto il Piemonte, con tutti i migliori marchi del mercato, a prezzi imbattibili, a portata di tutte le tasche e che soddisfano i più svariati gusti della clientela. Tutti i prodotti sono accuratamente selezionati, anche sulla scelta dei tessuti per dare al cliente sempre il massimo presente sul mercato.

«Confezioni Margherita» è anche leader nel settore «intimo» con un’esposizione di 800 metri quadri e con una vastissima scelta per tutti i gusti e tutti i portafogli.

Varcata la soglia dell’accogliente magazzino, personale qualificato è pronto a dare ogni informazione al cliente, guidandolo nella scelta di capi e tessuti. E se le idee non sono ancora chiare sul possibile acquisto è possibile passeggiare tra l’ampio campionario presente, guidati dai cartelli che indicano i vari reparti.

D’obbligo è uno sguardo anche all’ampia esposizione di capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino dove spiccano i generi sportivo e casual, senza però tralasciare abiti più importanti da cerimonia. Anche sulla linea bambino e premaman «Confezioni Margherita» offre ampia possibilità di scelta. Sta riscuotendo grande successo il reparto dell’arredo infanzia, dov’è possibile trovare un’esposizione completa dei prodotti migliori dedicati al mondo dei più piccoli, sempre garantendo un servizio impeccabile, prezzi competitivi, assistenza pre e post vendita e consegna a domicilio gratuita.

«Confezioni Margherita» non è un magazzino qualunque, ma un’importante realtà dov’è possibile scegliere tantissimi prodotti, in continuo aggiornamento, a garanzia del miglior rapporto qualità-prezzo.

Nato come magazzino di dimensioni più ridotte, oggi «Confezioni Margherita» è in continua espansione. Precisa il titolare Bruno Occelli: "Le grandi dimensioni non hanno però cambiato l’obiettivo di fondo: riuscire a servire un vasto target di clientela, cercando di rispondere alle esigenze dell’intera famiglia. Per questo è nato anche l’ultimo reparto, quello dell’arredo infanzia, proprio a giusto complemento di ogni necessità della famiglia. Da noi si vestono i piccoli, gli adolescenti, i grandi, si trova la biancheria per la casa, dalla tovaglia più bella a quella per tutti i giorni, dalle lenzuola alle tende, e ora anche tutto ciò che serve ai nuovi arrivati in famiglia".

Orari di apertura: Lun 15,30-19,30, Mar-sab 8,30-12,30 15,30-19,30, Dom 15,30-19,30 - Dicembre anche domenica mattina