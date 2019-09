Mindfulness a Cuneo col Centro di Psicologia Clinica e Studio Emovere

Anche quest’anno tante nuove iniziative di Mindfulness per chi vuole coltivare consapevolezza, equilibrio e benessere di corpo e mente. Il Centro di Psicologia Clinica e Studio Emovere propongono infatti, oltre all’ormai consolidato corso di 8 settimane per chi vuole apprendere la Mindfulness, anche alcuni incontri per chi ha partecipato al percorso in passato e vuole rafforzare la propria pratica personale.

COSA È LA MINDFULNESS?

È un approccio basato sulle tecniche di meditazione che aiutano a coltivare consapevolezza e presenza mentale. Esso viene applicato con successo da alcuni decenni nell'ambito della medicina e della scienza occidentali per contrastare lo stress, essere meno reattivi e gioire maggiormente del momento presente. Guardando noi stessi con uno sguardo mindful diventiamo consapevoli dei nostri meccanismi di reazione automatici e disfunzionali, imparando a gestirli in modo più efficace.



CORSO DI MINDFULNESS DI 8 SETTIMANE

È un percorso di gruppo che permette di apprendere in modo esperienziale e graduale che cos’è la mindfulness attraverso una serie di pratiche appositamente studiate e con la guida di un professionista formato. Esso si articola in 8 incontri di gruppo (circa 10-12 persone) a cadenza settimanale della durata di 2 ore e di una giornata intensiva di 8 ore. Vengono inoltre proposte delle pratiche da svolgere individualmente tra un incontro e l’altro finalizzate a risvegliare la consapevolezza corporea, emotiva, cognitiva e relazionale.



Il percorso è indicato come prevenzione per chi vuole consolidare il proprio benessere attraverso la pratica della consapevolezza, ma anche in caso di stress, ansia, disturbi psicosomatici e per chi svolge una professione di aiuto (insegnanti, volontari ospedalieri, educatori, medici).



Se vuoi saperne di più partecipa alla serata di presentazione: martedì 1° ottobre, ore 20.30, presso i locali del Centro di Psicologia Clinica e Psicoterapia, via Alba 14, Cuneo.



PER CHI VUOLE CONTINUARE A PRATICARE

Abbiamo pensato ad alcune proposte per chi ha partecipato al corso in passato e vuole rafforzare la pratica personale: incontri serali di gruppo (il primo lunedì del mese, a partire da Ottobre) e una giornata intensiva (sabato 26 Ottobre, condotta da Simona Ingaramo, Arianna Piacenza e Benedetta Vicino). Per info e iscrizioni contattare info@centropsicologiacuneo.it o il 347 7202831.

Per ulteriori informazioni su tutte le iniziative è possibile consultare il pieghevole o contattarci a info@centropsicologiacuneo.it o al 347 7202831.