Cuneo, il Festival del Sorriso ha tagliato il nastro della sua quinta edizione (FOTO)

Il primo evento - il "Pinocchio" della Casa del Teatro e dei Giovani di Torino - si è tenuto nella serata di ieri (venerdì 20 settembre), ma l'inaugurazione ufficiale del Festival del Sorriso si è tenuta oggi (sabato 21 settembre) alle 17.

Tante le autorità presenti al taglio del nastro in piazza Virginio, per quella che alla 5^ edizione è ormai diventata una delle manifestazioni più attese e partecipate della città di Cuneo.

Iniziato appunto nella giornata di venerdì - che ha visto anche lo spettacolo dei Nasi Rossi e, in serata, quello dello stand up comedian Filippo Giardina - il Festival del Sorriso ha visto poco prima dell'inaugurazione l'intervento di Mogol. Subito dopo, spazio alla Iena Filippo Roma: in serata gli incontri con Andrea Roncato e Maurizio Lastrico.

La giornata di domenica 22 settembre invece vedrà alternarsi di piazza Virginio e del Foro Boario L'Ora Canonica, Tony Sperandeo, Giovanni Cacioppo, Alvaro "Pierino" Vitali e, per finire, I Trelilu.