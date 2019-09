“Benessere in famiglia” da Samya Formazione

Samya Formazione nasce con lo scopo di promuovere e divulgare le Culture di benessere, formando professionisti per sostenere le sempre più specifiche richieste di ristabilire l'equilibrio psicofisico, migliorare la qualità della vita e le condizioni di benessere.

Samya Formazione ha organizzato per questa sera alle ore 18.00 a Beinette, “Benessere in famiglia”: animazione per grandi e piccini con Paolo Graglia. Insieme di giochi musicali dinamici e acrobatici. Perché bisogna mantenere l’aspetto ludico nella vita. “I bambini devono continuare a giocare e i genitori devono ritornare a farlo”



Alle ore 20.45 è in programma la proiezione del film “La bicicletta verde” di Haifaa Al-Mansour.

Il film è ambientato in Arabia saudita e narra la storia di una ragazzina in contrasto con la sua cultura. La bicicletta rappresenta appunto una possibile salvezza al sistema al quale, altrimenti, anche Wadjda sarebbe condannata, come la madre e come le compagne. Un sistema fatto di oppressione mentale e personale da parte degli uomini e di gran parte delle altre donne. Wadjda diventa così indipendente e libera non per il fatto di andare in bici ma grazie al percorso con il quale arriva a poterla comprare, talmente audace da influire anche sul tradizionalismo subito dalla madre.



La serata è a ingresso libero e gratuito

Sul sito www.samyabenessere.it si possono trovare tutte le proposte, per informazioni telefonare al 0171 385188.