Ti sei già iscritto al tuo corso di ballo?

Settembre si sa è il mese dei buoni propositi e dell’inizio delle attività sportive per rendere meno monotona la vita e il rientro post vacanze estive.

Infatti fin dai primi giorni di questo mese si è catapultati in mille offerte di corsi degli sport più disparati, tra cui anche il ballo. Molte persone a Cuneo hanno scelto negli anni di iscriversi a corsi di ballo sociale di coppia con la propria metà oppure per incontrare nuove persone.

Alcuni di voi avranno già frequentato le numerose LEZIONI GRATUITE di prova di salsa, Bachata, Kizomba, liscio… e chi più ne ha più ne metta. Altri invece stanno ancora scegliendo la Scuola di Ballo più adatta alle proprie esigenze di orari, distanza, costi, etc.

Bene sia che tu sia nel primo gruppo o nel secondo questa offerta potrebbe fare al caso tuo.

La Imperial Dance Academy di Madonna dell’Olmo di Cuneo a partire da lunedì 23 settembre e per due settimane propone la possibilità di provare il suo innovativo Metodo di Studio del ballo Sociale.

Si, “Ballo Sociale”, quello non competitivo e che ti permette di andare a ballare dovunque e con chiunque.

Con il metodo Imperial Dance non esistono persone “NEGATE” e chiunque può imparare a ballare a livello sociale o competitivo. All’Imperial Dance puoi trovare lezioni di diversi livelli, per chi inizia da zero e per ballerini esperti che desiderano migliorare il proprio ballo.

I corsi sono rivolti a chiunque voglia imparare a ballare o voglia migliorare il proprio stile e le proprie abilità in pista. A differenza delle tradizionali scuole di ballo la IMPERIAL DANCE utilizza uno stile di insegnamento unico che consente all’allievo di imparare passi e figure in maniera semplice ed intuitiva.

Il Metodo IMPERIAL DANCE, insegna tutto ciò che rende il ballo completo: saper guidare una donna e saper seguire un uomo, avere un ballo fluido e sinuoso e che si adatta alla tua personalità.



Si consiglia di prendere visione dei corsi in programma per l’anno accademico 2019-2020:

• SALSA & BACHATA PRINCIPIANTI - Lunedì ore 20.00 oppure mercoledì ore 21.00

• SALSA & BACHATA PRE-INTERMEDI - Lunedì ore 21.00

• SALSA INTERMEDI - Martedì ore 20.30

• SALSA AVANZATI - Martedì ore 21.30

• BACHATA INTERMEDI - Mercoledì ore 20.00

• BACHATA SENSUAL (AVANZATI) - Mercoledì ore 22.00

• BACHATA TOUCH (INTERMEDI-AVANZATI) - Venerdì ore 21.00

• RUEDA DE CASINO - Lunedì ore 22.00

• SERATA DI PRATICA GUIDATA GRATUITA - Martedì ore 22.30



A differenza delle tradizionali scuole di ballo la Imperial Dance Academy adotta un innovativo metodo di studio, che consiste essenzialmente nel trasmettere come si balla realmente in un locale e non nell’insegnare una serie di figure e sequenze da memorizzare.



Il metodo Imperial Dancesport Training si sviluppa in 3 fasi:

Fase 1 - IMPARARE attraverso le lezioni di tecnica e stile divise per livelli di esperienza: Principianti, Pre-Intermedi, Intermedi e Avanzati

Fase 2 - RIPASSARE per imparare più rapidamente e per memorizzare le variazioni. Alla Imperial Dance si effettua una serata di allenamento collettivo, per qualsiasi livello e corso senza costi aggiuntivi

Fase 3 - PRATICARE con il supporto INSEGNANTI e TUTOR, per mettere in pratica quanto appreso durante le lezioni durante le serate social



Il metodo esclusivo IMPERIAL DANCESPORT TRAINING è un metodo che garantisce a CHIUNQUE di godere dei piaceri del saper ballare risparmiando tempo e denaro. Frequentando la Imperial Dance scoprirai come imparare a ballare sarà FACILE, VELOCE e PIACEVOLE.

Ecco 2 video di esempi di come si lavora presso l’Imperial Dance:

• https://www.youtube.com/watch?v=u2TVpVpWFdE

• https://www.youtube.com/watch?v=VAUcOZvIWys

È importante cliccare sul seguente link http://www.imperial-dance.it/landing-page-facebook/ per richiedere una settimana di prova gratuita sui vari corsi in programma a partire da lunedì 23 settembre 2019.



Per maggiori informazioni su orari e corsi:

sito: www.imperial-dance.it

e-mail: info@imperial-dance.it

telefono: 340-33.11.994

La sede dell'associazione sportiva Imperial Dance è a Cuneo, in Via della Motorizzazione 52/B a Madonna dell'Olmo (clicca per le indicazioni).