Si sostituisce un giunto di dilatazione lungo la tangenziale ovest di Bra: chiude al traffico la carreggiata Cherasco-Cuneo

Per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori di sostituzione di un giunto di dilatazione sulla statale 702 “Tangenziale Ovest di Bra”, la carreggiata per Cherasco-Cuneo sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra il km 2,600, svincolo per Cavallermaggiore/Bra, e il km 3,100, con deviazione del traffico in direzione sud su via Piumati (provinciale 48).

La limitazione sarà attiva dalle ore 9:30 di lunedì 23 fino alle ore 17:00 di giovedì 26 settembre.

A comunicarlo è l'Anas, società del Gruppo FS Italiane.