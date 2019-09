"Anni '70 tra memoria e nostalgia" promossa dal Consiglio regionale del Piemonte e allestita a Torino negli spazi di OffTopic

Promossa dal Consiglio regionale del Piemonte, la mostra del fotografo chierese (di origini lucane) Pietro Lombardi racconta in 100 scatti come eravamo negli anni '70. Ricordi di un’Italia del passato letti dagli occhi di un fotografo che l’ha attraversato da sud a nord. L’esposizione si svolge nei locali di Off Topic in via Pallavicino 35 fino a giovedì 31 ottobre.