Ceva: 40 bimbi iscritti e 5 linee per il nuovo Piedibus

Sono in tutto sei le linee presenti sul territorio, cinque quelle attive: linea blu e linea verde dalla Piana, linea gialla dalla Consolata, linea Rossa Borgo Sottano e Centro Storico, linea Arancione dal Filatoio Nosalini. Il Piedibus è attivo solo per il percorso d'andata, da casa verso scuola, con partenza alle 7.40 presso il capolinea e fermate intermedie per permettere di 'far salire a bordo' tutti i bambini.