Racconigi: la Sinistra Racconigese si riunisce in Piazza degli Uomini

Il mondo che cambia, i giovani nuovi protagonisti della storia, il sogno di Che Guevara, i figli dei fiori, le fabbriche occupate, la Racconigi solidale con i lavoratori ITA, la risposta del potere con bombe e tentativi di golpe, la fine del sogno di Allende, le radio ed i giornali locali liberi, Racconigi e la prima giunta rossa della provincia, la contestazione e il 1977…

Tanti argomenti, una lunga cavalcata dalla metà degli anni sessanta ad oggi, fra musica, ricordi, sogni spezzati che non incrinano la volontà di continuare ad essere presenti.

Michelangelo Banchio, grande maestro musicale ed affabulatore, ci guida con la sua band nel percorso musicale di quegli anni, a partire dal Cantagiro 1969, che fece tappa a Racconigi. Altri parleranno di ciò che successe nella società, con immancabili riferimenti politici e culturali. Non saranno serate per storici perché si mescoleranno la leggerezza dei suoni agli avvenimenti, senza un rigido ordine temporale e gerarchico. Riscoprire e conoscere la storia fa bene, se si vuole dare un senso al presente. Facciamolo in piazza, con la colonna sonora di quei formidabili anni.

La Sinistra Racconigese vi aspetta dunque in Piazza degli Uomini giovedì 26 settembre e giovedì 3 ottobre prossimi, alle ore 21.

In caso di maltempo la serata si svolgerà in Santa Croce.