Savigliano, il sindaco Ambroggio scrive ai cittadini sui tanti cantieri presenti in città: "Sono necessari, serve pazienza"

Cari concittadini,

come avrete sicuramente notato la nostra bella Savigliano è messa a soqquadro da diversi cantieri che stanno causando non pochi disagi.

Innanzitutto voglio dirvi che sono dispiaciuto per i disguidi che questi lavori stanno portando. Sono lavori indispensabili per la nostra sicurezza: si stanno cambiando i tubi del gas, divenuti ormai obsoleti e quelli dell’acqua dove i vecchi tubi di cemento (risalenti agli anni ’30 del secolo scorso) vengono sostituiti con i più solidi e salutari tubi di ghisa.

Poi ci sono diversi cantieri di privati: si rifanno tetti, si tinteggiano le facciate, si fanno lavori di ordinaria e straordinaria manutenzioni degli immobili. Cosa ovviamente positiva perché comunque migliora la nostra città.

A questo punto ho alcuni favori da chiedervi: innanzitutto di avere pazienza e capire che questa situazione è indispensabile e non è stata assolutamente creata per cattiveria di nessuno. Le ditte appaltanti i vari lavori stanno facendo l’impossibile per fare in fretta e c’è bisogno della collaborazione di tutti. Ad esempio cerchiamo di limitare il più possibile l’uso delle auto per evitare sovraffollamento di macchine in centro e ingorghi.

Abbiamo anticipato l’apertura del parcheggio in piazza del popolo proprio per cercare di andare incontro a chi l’auto la deve usare per forza. Mi rivolgo a questo punto a coloro che portano e vanno a prendere i bambini alla scuola elementare Santarosa: cercate di non avere la pretesa di arrivare con l’auto fin sui gradini della scuola. Parcheggiate anche un po’ distante, ad esempio in piazza d’armi, e poi fate e fate fare ai figli e ai nipoti due passi a piedi: male non fa.

Insomma, con un po’ di buona volontà e qualche piccolo accorgimento anche questa momentanea difficile situazione sarà superata senza grandi traumi per nessuno. Basta volerlo.

Un’ultima raccomandazione: per qualsiasi problema rivolgetevi in Comune. I nostri impiegati sono a totale vostra disposizione. Se poi avete delle lamentele, suggerimenti, incazzature da smaltire, non scrivetelo sui social: non serve a niente e rischia solo di alimentare sterili ed inutili polemiche.

Venite pure tranquillamente nel mio ufficio. Ci sono sempre, mattino e pomeriggio; e se dovesse capitare che non mi trovate la segretaria vi fisserà un appuntamento e così potremo discutere tranquillamente cercando di risolvere i vari problemi. Augurandovi ogni bene vi saluto cordialmente.

Grazie,

il vostro Sindaco Giulio Ambroggio