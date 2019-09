Roccavione, si surriscalda un macchinario della cartiera "Pirinoli": vigili del fuoco sul posto

Principio d'incendio nel pomeriggio di oggi (domenica 22 settembre) a Roccavione, all'interno dello stabilimento della Cartiera "Pirinoli".

Per cause ancora da determinare e probabilmente dovute al surriscaldamento di un macchinario, verso le 18 si è prodotta una fiammata che ha messo in allarme i lavoratori presenti.

Sul posto i vigili del fuoco di Cuneo con due mezzi, autobotte e autoscala. La messa in sicurezza dell'area coinvolta ha richiesto circa un'ora di lavoro.

Non si registrano feriti di sorta.