Alvaro Vitali: "Io quando vado in bagno la faccio a memoria. Ahahah!!!"

È salito sul palco del "Festival del Sorriso" con la moglie, Stefania Corona, l'attore e cabarettista romano Alvaro Vitali, 69 anni, la cui fama è legata a doppio filo alla commedia sexy all'italiana, divenuto famoso con il personaggio di "Pierino", eroe popolare delle barzellette.

Tra le risate a crepapelle del pubblico, una prima battuta su quando si va in bagno, dove in base alle abitudini più comuni, si legge o si guarda il telefono: "Io quando vado in bagno la faccio a memoria!". Con la sua tipica risata nel ruolo di "Pierino".

Con la moglie, cantautrice e attrice, hanno fatto cinque film insieme, l'ultimo "Effetti indesiderabili" con Biagio Izzo.

La comicità sul palco è continuata con la canzone cantata da Vitali "Col fischio e senza" il tormentone musicale della seria dei film di Pierino, poi "Anima Mia" riarrangiata in chiave comica.

La moglie ha ricordato di come Alvaro da piccolo fino ad oggi abbia raccontato 4000 barzellette, in tutti i suoi film. Un pensiero autoironico è stato rivolto particolarmente al suo fisico e alla sua altezza, rispetto a come, oggi, sono alti i ragazzi. E ancora, battute a doppio senso sul sesso e su come viene vissuto ironicamente dai che interpreti sul palco.