Sperandeo al Festival del Sorriso di Cuneo: "La mia faccia mi ha sempre aiutato ad interpretare questi ruoli. Ma è importante avere un'anima buona"

"Quando mi trovano per strada e mi chiedono una foto mi dicono: Ma sempre con quella pistola in mano! Ho sempre ruoli da mafioso. Basta! - dice Tony Sperandeo- La mia faccia, con questi lineamenti duri, mi ha sempre aiutato ad interpretare questi ruoli. Ma la cosa importante è avere un'anima buona e nella vita bisogna essere una persona per bene, ed io lo sono".

In una piazza Virginio, gremita di persona, nel contesto del "Festival del Sorriso", ha esordito così, poco fa, l'attore Tony Sperandeo, 66 anni, vincitore del premio migliore attore non protagonista ai David di Donatello 2001 per il ruolo di Gaetano Badalamenti nel film "I cento passi".

In uno sketch comico, davvero divertente, Sperandeo, ha ripercorso gli insegnamenti dei genitori quando era uno studente, le vicissitudini tra mamma e papà e la nonna, i ricordi di come venivano vissuti i rapporti di coppia, quando per comunicare, gli innamorati si inviavano i "pizzini".

In toni più seri ha parlato di come il calcio sia oggi business, di come la mafia esiste e si nasconde nei Palazzi romani. Ha poi fatto un monologo sui film di Mafia, ricordando i due eroi italiani, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Quel monologo da lui scritto, che interpreta ogni volta in teatro quando si esibisce.

Una storia su come sarebbero stati felici di essere commemorati: contando le stelle, poi le persone, dando nomi e cognomi ad ognuno. Concludendo con la dedica: "La giornata di oggi a Cuneo, va a due sole stelle, Falcone e Borsellino. Riposate in pace!"