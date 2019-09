Torna a Fossano l’appuntamento con il Cineforum del mercoledì

Con la riapertura dopo la pausa estiva riprendono le iniziative del Cinema Teatro I Portici di Fossano. Prima in ordine di tempo è il Cineforum.

La rassegna in questi anni è andata crescendo di anno in anno, premiata da un enorme successo di abbonati.

Per l’edizione 2019 I Portici propongono 34 film per altrettante settimane con la doppia proiezione alle 16.30 e alle 21.15.

Si conferma l’appuntamento con Cineforum Academy, progetto formativo in collaborazione con le scuole superiori cittadine per sensibilizzare il pubblico giovanile e fornire i necessari strumenti di codifica del linguaggio cinematografico, con Versione Originale Academy, la possibilità di assistere alla proiezione dei migliori film della stagione cinematografica in versione originale sottotitolata valida all’acquisizione di crediti formativi e “A scuola di Cinema”, laboratori realizzati in collaborazione con AIACE.

Un’altra conferma sarà rappresentata dalla collaborazione con l’Officina del Possibile, con la proposta di una mini rassegna sui temi sociali. Il 27 novembre sarà proiettato “Mio fratello rincorre i dinosauri”; l’11 dicembre “L’ospite”; il 29 gennaio “Ben is back”; l’11 marzo “Tutto il mio folle amore”; il 18 marzo “Vivere” e il 13 maggio “Dio esiste, il suo nome è Petrunija”.

Una novità è invece rappresentata dalla prima edizione di “Che cine, ragazzi!”, breve rassegna di film dedicati agli studenti delle classi terze medie, metre tornerà “TravelForum” in collaborazione con Giada Viaggi, con la proiezione il 20 maggio di “Un giorno di pioggia a New York”.

Il programma completo è disponibile al Cinema I Portici e i primi appuntamenti saranno quelli con “Dolor y Gloria”; “La donna dello scrittore”; “Il segreto di una famiglia”; “Cyrano, mon ampour”; “Raccolto amaro”; “L’amour flou – Come separarsi e restare amici”; “Vice – L’uomo nell’ombra”; “Il traditore”; “Edison – L’uomo che illuminò il mondo”; “Mio fratello rincorre i dinosauri”; “Un valzer tra gli scaffali”; “L’ospite”; “La vita invisibile di Euridice Gusmao”.

L’abbonamento intero per i 34 film è in vendita a 70 Euro, il ridotto per gli under 18, gli over 65, gli studenti universitari e le convenzioni a 55 Euro mentre l’abbonamento Cineforum Academy, riservato agli studenti, a 34 Euro.

È possibile acquistare il biglietto per la singola proiezione a 6 Euro per l’intero e a 5 Euro per i ridotti.