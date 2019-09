AIDO in campo per la vita: un successo anche a Cheese

Tutto pronto per la Giornata Nazionale d'informazione che il Ministero della Sanità ed AIDO ha previsto per Sabato 28 e Domenica 29 Settembre. Ecco allora che dopo il successo ottenuto dal corner informativo AIDO a Cheese (ancora grazie ai dirigenti Slow Food Carlin Petrini e Massimo Borrelli) a significare l'importanza di fare sinergia e rete, tanti i Gruppi Comunali che nel prossimo fine settimana saranno impegnati a portare quella cultura e conoscenza legata all'adesione ad un gesto generoso ed altruista a favore degli oltre 8800 malati in lista d'attesa per un trapianto.

"E' assolutamente importante che la gente non abbia dubbio alcuno e l'adesione sia consapevole ed è questo il ruolo che l'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellure in occasione della Giornata Nazionale d'informazione AIDO attuerà quale momento ed occasione utile per togliere ogni dubbio o perplessità legata al "dono"" - dice il Vice Presidente Vicario la Sezione Provinciale di Cuneo Sergio Provera a cui fà eco il Vice Presidente Enrico Giraudo - "la "Granda" ancora una volta scenderà sulle principali piazze della bella nostra provincia di Cuneo con decine di volontari impegnati in particolare su Bra, Bagnolo Piemonte, Barge, Bra, Cera, Chiusa Pesio, Dogliani e Peveragno...una lunga lista di realtà terrotoriali che saranno impegnati per dar ragione all'utilità sociale della donazione degli organi".

Ancora una volta AIDO C'E' a favore della vita!