Gita al mare per gli ospiti della casa di riposo Sacra Famiglia di Mondovì

Giovedì 12 settembre, in una splendida giornata settembrina, un bel gruppo di ospiti della casa di riposo Sacra Famiglia di Mondovì è stato in gita al mare a Savona.

Visto il successo ed il gradimento dell’anno precedente, quest’anno gli aderenti sono aumentati tant’è che sono stati necessari due pullman.

Così, muniti di carrozzine, e con la possibilità di uso di piattaforma per l’accesso comodo al bus siamo partiti, con l’ausilio di Referenti ed Operatori dell’Ente, volontari e familiari, cantando a piena voce durante il viaggio.

Il clima ancora estivo ha permesso di accompagnare alcuni ospiti a camminare nell’acqua.

Per una signora ultranovantenne questa è stata la prima volta in cui ha visto il mare, e mettere i piedi nell’acqua, sedersi su una sdraio in spiaggia è stata una vera scoperta!

La mattinata è proseguita con giochi di società animati dalla psicologa e dall’educatrice, per terminare con un delizioso pranzo a base di pesce nel ristorante di fronte alla spiaggia.

Nel pomeriggio ancora momenti di animazione sul dehor fronte mare…e rientro a Mondovì, con grande soddisfazione da parte dei partecipanti per la bella esperienza vissuta.