Passeggiata per la vita di Dronero: superati i 3.800 pettorali venduti! (GALLERY)

Si è conclusa da pochi minuti la 4^ “Passeggiata per la Vita”, la camminata benefica non competitiva promossa dalle famiglie Brignone e Rubino in ricordo dei figli scomparsi Anna e Paolo lungo le strade dei comuni di Dronero e Roccabruna.

Davanti ad una piazza gremita di maglie rosse, gli organizzatori della “Passeggiata per la Vita” hanno donato al Sindaco del Comune di Dronero Livio Acchiardi, un utilissimo defribillatore.Anche quest’anno l’intero ricavato dalla vendita dei 3.801 pettorali verrà equamente diviso tra due associazioni: la sezione di Cuneo dell’A.I.L., intitolata a Paolo Rubino, e “Il Fiore della Vita” di Savigliano.

Queste due organizzazioni operano, rispettivamente, in stretto contatto con il reparto di Ematologia dell’Ospedale “S. Croce e Carle” di Cuneo, e il reparto di Pediatria dell’Ospedale “S.S. Annunziata” di Savigliano e con le loro attività di supporto cercano di dare un po’ di sollievo ai pazienti e alle loro famiglie durante il complesso percorso di cura.

In particolare sono messi a disposizione di malati e parenti degli alloggi vicino ai due ospedali: Casa Anna a 50 metri dal Santissima Annunziata di Savigliano e Casa Paolo Rubino a fianco del Santa Croce di Cuneo (3 alloggi di cui uno per i pazienti che hanno subito un trapianto di midollo, in modo da farli spostare in un ambiente protetto e famigliare).Le previsioni meteo di questi giorni prevedevano pioggia durante la mattinata ma fortunatamente questo non si è avverato e tutti i partecipanti hanno goduto di una temperatura ottimale con raggi di sole che rallegravano i paesaggi.

L’Organizzazione della “Passeggiata per la Vita” ringrazia calorosamente tutti i partecipanti, le associazioni di volontariato, gli sponsor e tutti quelli che hanno permesso la buona riuscita dell’evento.

Non ci resta quindi che dare appuntamento a domenica 27 settembre 2020 per la 5^ edizione della Passeggiata per la Vita.