“Cheese” unisce “Peccati di Gola” e “BEE”

È andata in scena nel pomeriggio di venerdì 20 settembre, in occasione della giornata d’esordio di ‘Cheese-Naturale è possibile’, la presentazione ufficiale di due importanti manifestazioni enogastronomiche dell’autunno monregalese: stiamo parlando di ‘Peccati di Gola & XXII Fiera Regionale del Tartufo’ di Mondovì e di ‘BEE – Formaggi di montagna’ di Villanova Mondovì.

I Comuni di Mondovì e Villanova Mondovì, ospiti dello stand ufficiale della Città di Bra, nel Cortile delle Maschili, hanno presentato le rispettive kermesse.

La conferenza, introdotta dai saluti del sindaco di Bra, Gianni Fogliato, e del presidente della Fondazione CRC, Giandomenico Genta, è stata condotta da Andrea Blangetti, fiduciario della Condotta Slow Food Monregalese, ossia dell’autentico filo rosso che ha unito la crescita delle due realtà.

Luca Olivieri, vicesindaco con delega alle Manifestazioni della Città di Mondovì, ha esposto le novità di #pdg2019, in programma dall’1 al 3 novembre 2019. A Michele Pianetta, vicesindaco con delega alle manifestazioni di Villanova Mondovì, il compito di sancire il ‘raddoppio’ di #BEE, quest’anno in scena su due giornate: sabato 16 e domenica 17 novembre.

Al loro fianco anche gli interventi di Valentina Masante, responsabile organizzazione ‘Peccati di Gola’, e di Giuseppe Arneodo, direttore di ‘AgenForm’.

“Presentare ‘Peccati di Gola’ insieme a ‘Bee’ in una vetrina internazionale come ‘Cheese’ – ha affermato Luca Olivieri, vicesindaco di Mondovì – è certamente un bel modo di fare squadra . Ringrazio la Città di Bra per l’ospitalità che ci ha riservato e la Condotta “Slow Food” del Monregalese, partner prezioso della nostra manifestazione, per la perfetta regia dell’iniziativa. Lavorare in sinergia, far dialogare gli eventi è certamente il modo migliore per valorizzare le tante eccellenze del territorio, a cominciare, in questo caso, dalla tavola. Questa presentazione congiunta è certamente di buon auspicio per due manifestazioni ormai divenute simbolo dei tesori enogastronomici del Monregalese”.

“L’efficace e proficua collaborazione con la Condotta Slow Food Monregalese – ha dichiarato Michele Pianetta, vicesindaco di Villanova Mondovì – ha caratterizzato l’esponenziale crescita di ‘BEE’, passata da fiera locale a nazionale in pochi anni. Un cammino segnato dal continuo sostegno della Fondazione CRC che ha garantito le risorse necessarie per il salto di qualità. L’invito della Città di Bra ci riempie di orgoglio: Villanova Mondovì si prepara ad ospitare la ‘due giorni’ di un evento che rappresenta il luogo ideale di incontro per gli allevatori delle Alpi, attraverso la rassegna ovicaprina, e vetrina dei formaggi di montagna. Un piacere, dunque, essere qui con ‘Peccati di Gola’: due manifestazioni che nel mese di novembre collocheranno il Monregalese sotto i riflettori della ribalta enogastronomica”.