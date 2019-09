Fontina dop-Tartufo d'Alba all'estero

Primi appuntamenti all'estero per il binomio Fontina dop-Tartufo Bianco d'Alba, a cinque mesi dall'intesa firmata al Vinitaly di Verona. Il formaggio valdostano e il fungo ipogeo sono protagonisti a fine ottobre di una serata promossa da Enit a New York e il 20 novembre a una cena alla terrazza di Casa Italia del Consolato a Rio de Janeiro.

“Si è trattato - ha speigato Laurent Vierin, assessore regionale all'agricoltura e turismo - di un incontro proficuo, utile a definire una serie di azioni per la valorizzazione e promozione del nostro prodotto simbolo, la Fontina Dop, in un clima di grande collaborazione e disponibilità da parte di tutti".

La partecipazione della Regione all’89ª edizione della Fiera Internazionale del Tartufo bianco d’Alba, una delle principali vetrine dell’alta gastronomia e delle eccellenze italiane, rappresenta, some ha sottolineato Vierin, "un’interessante opportunità per il nostro territorio e crediamo che dalla condivisione e realizzazione di progetti con i partner sottoscrittori del Protocollo potranno nascere nuove sfide di crescita, in un’ottica di sviluppo della qualità e dell’offerta non solo della filiera enogastronomica di qualità, ma anche del turismo e della cultura".



Il gemellaggio è stato presentato a Cheese, a Bra (Cuneo), dall'assessore al Turismo della Vda Laurent Vierin, dal presidente della Chambre Valdotaine Nicola Rosset e dalla presidente dell'Ente Fiera internazionale del tartufo Liliana Allena. "E' un sodalizio tra prodotti d'eccellenza con progetti duraturi", ha detto Vierin. "Quest'iniziativa congiunta crea un legame autentico tra i nostri prodotti, perfetti ambasciatori dei due territori".

La Valle d'Aosta sarà ospite alla fiera del tartufo il 9-10 novembre. Nella giornata conclusiva del Modon d'Or, il 7 dicembre al forte di Bard, fontina Dop e Tartufo Bianco saranno promossi attraverso show cooking e una cena.