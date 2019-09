Aree della città interessate dalle riprese del film “Karim” nella settimana dal 24 al 28 settembre

Continuano le riprese in città del film “Karim”, spy story diretta da Federico Alotto e prodotta da Lime Film con Rai Cinema.

Queste le aree della città interessate dalle riprese nella settimana dal 24 al 28 settembre:

Martedì 24 settembre dalle 14 alle 24 : Corso Dante, cabina telefonica angolo Via Silvio Pellico, Via Meucci, Via Bassignano (no armi no divise). Mezzi posizionati in via Quintino Sella.

Mercoledì 25 settembre dalle 14 alle 24 : Casa in Via Fratelli Vaschetto 1, Corso Kennedy, Via Saluzzo, Via Fossano (con armi di scena). Mezzi posizionati in Via Roma, Piazzetta Audiffredi.

Giovedì 26 settembre dalle 11 alle 18 : Casa in Via Fratelli Vaschetto 1 (no armi, no divise). Mezzi posizionati in Via Roma, Piazzetta Audiffredi.

Venerdì 27 settembre dalle 7 alle 17 : Mercato di Piazza Seminario (no armi, no divise). Mezzi posizionati in Via Cesare Battisti angolo Via Pascal, Piazza Foro Boario lato Seminario.