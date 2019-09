Bra, i tesori artistici cittadini proiettati in piazza Caduti per la Libertà

C’è il celebre “Cristo risorto” di Stefano Maria Clemente e poco più in là il complesso architettonico di Santa Chiara. Sono due dei capolavori barocchi della storia dell’arte che hanno illuminato il palazzo adiacente alla parrocchiale di Sant’Andrea a Bra.

Lo scrigno di preziosi tesori, tra cui i reperti archeologici dell’antica Pollentia, è stato aperto e proiettato nelle sere dal 20 al 22 settembre in piazza Caduti per la Libertà. Seduti comodamente su alcune sedie a sdraio, i visitatori hanno potuto immergersi in un’atmosfera magica e sognante.

Le illuminazioni sono state proposte in occasione dei primi cento anni del museo storico-artistico braidese. Per questo speciale compleanno l’Associazione Amici dei Musei di Bra non poteva certo restare con le mani in mano e, infatti, la proiezione di immagini della multivisione “Arte in Bra”, a cura di Roberto Tibaldi, è stata davvero emozionante.

Dipinti di Jean Claret, opere di Agostino Cottolengo e vecchie cartoline. L’arte di Bra è uscita dai luoghi tradizionali in cui è custodita per acquistare nuova vita e dimensione, trasmettendo, al tempo stesso, nuove prospettive e vedute in un suggestivo angolo del centro storico, proprio nelle notti di Cheese 2019.

Forse non sapete però che il museo storico-artistico braidese è stato inaugurato il 20 settembre 1919 da Euclide Milano, etnografo e storico, che si dedicò con passione e perseveranza alla raccolta delle collezioni.

L’istituzione attuale, allestita nelle sale di Palazzo Traversa, è l’erede di quel “Museo Popolare di Storia e d’Arte Braidese”, che aveva sede nei locali del Museo Craveri. Al suo interno è presente l’originaria sezione archeologica dedicata alla città romana di Pollentia, a cui si sono aggiunti reperti di età tardo-antica e medioevale.

Di grande interesse una serie di instagrammabili location, comprendenti opere d’arte di ambito locale che vanno dal XVII al XX secolo ed eterogenee raccolte testimonianti diversi aspetti delle vicende del nostro territorio e del collezionismo locale.

Il progetto originario prevedeva la suddivisione in sezioni nell’intento di tracciare la storia del territorio braidese a partire dall’epoca romana in cui fiorì Pollentia, di celebrare i Braidesi illustri, di onorare la memoria dei Caduti in guerra e, infine, di creare una galleria d’arte di ambito locale per offrire a tutti i cittadini l’opportunità di “educare il gusto”.

La collezione archeologica fu notevolmente incrementata, grazie alle campagne di scavo condotte nell’agro pollentino tra la fine degli anni Cinquanta ed i primi anni Sessanta del Novecento dal professor Edoardo Mosca, direttore del museo per un trentennio.

Non avendo una sede propria, sin dall’origine il museo storico occupò alcune sale presso quello di scienze naturali “Craveri” fino alla loro separazione avvenuta nel 1972; nel 1991 si inaugurava la nuova sede nel restaurato Palazzo Traversa il cui nucleo originario tardogotico si data intorno alla metà del XV secolo.

L’edificio ha visto nei secoli passaggi di proprietà e subito rimaneggiamenti fino alla donazione a favore del Comune di Bra, che ne ha curato il restauro (sec. XX). Al Museo storico-artistico braidese (via Parpera n. 4) si entra da febbraio a novembre, martedì, giovedì e domenica (15-18); dicembre e gennaio, martedì e giovedì (15-18). Chiuso nelle festività tranne: Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto. Per scuole e gruppi (massimo 30 persone) la prenotazione della visita è obbligatoria, quindi se vi servono i contatti… traversa@comune.bra.cn.it - www.palazzotraversa.it. - tel. 0172423880.