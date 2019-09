Commissioni consiliari: ecco come sono composte a Fossano

Sono stati definiti gli organici delle Commissioni consiliari permanenti che si riuniranno nei prossimi 5 anni. La composizione delle commissioni è stata stabilita lo scorso agosto, ma è con il mese di settembre che si sono riunite per la prima volta per nominare al loro interno presidenti e vicepresidenti.

Nessuna carica per la minoranza guidata da Paolo Cortese, mentre sono due le presidenze della coalizione di Cristina Ballario e tre vice presidenze.

La commissione Finanze ha alla presidenza Luca Avena e ne è vice Cristina Ballario. In commissione siedono inoltre Maria Tiziana Airaldi, Adriano Testa, Matteo Martina, Cristian Molineris, Enzo Brizio, Paolo Cortese, Francesca Crosetti e Vincenzo Paglialonga.

Per quanto riguarda la commissione Urbanistica la presidenza è andata a Giorgio Maria Bergesio, anche lui con Cristina Ballario come Vice. In commissione siederanno inoltre Maria Tiziana Airaldi, Luca Avena, Adriano Testa, Cristian Molineris, Enzo Brizio, Paolo Cortese, Francesca Crosetti e Rosita Serra.

Commissione Settori Produttivi in rosa con la presidenza di Cristina Ballario e la vicepresidente di Maria Tiziana Airaldi, che guideranno la commissione composta da Luca Avena, Adriano Testa, Cristian Molineris, Sonia Linzas, Enzo Brizio, Paolo Cortese, Francesca Crosetti e Rosita Serra.

Alla presidenza dei servizi sociali e scolastici c’è Enzo Brizio, affiancato alla vicepresidenza da Maria Tiziana Airaldi. Gli altri componenti della commissione cultura sono Luca Avena, Adriano Testa, Matteo Martina, Sonia Linzas, Cristina Ballario, Paolo Cortese, Francesca Crosetti e Rosita Serra.

Ultima commissione, ma non meno importante per la direzione che prenderà la città è quella deputata alla Cultura, presieduta da Sonia Linzas e la cui vicepresidenza è spettata a Enzo Brizio che avrà al suo interno Maria Tiziana Airaldi, Luca Avena, Adriano Testa, Massimo Bruno, Sonia Linzas, Cristina Ballario, Paolo Cortese, Francesca Crosetti e Rosita Serra.