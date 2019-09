Cuneo: i ciclisti che viaggiano sotto i portici e la sporcizia alla base dei pilastri nella parte alta della città (FOTO)

Nelle settimane passate ci siamo occupati dei tanti negozi vuoti da piazza Europa a corso Gramsci, nella parte alta di Cuneo, che non offrono una bella immagine della città. L’assessore comunale all’Urbanistica e alle Attività Produttive, Luca Serale, aveva risposto (clicca qui) che l’Amministrazione sta investendo molte risorse nella zona con l’obiettivo di farla conoscere di più e renderla maggiormente frequentata e attrattiva.

Ma un lettore residente in quell’area del capoluogo ci scrive che il degrado e l’abbandono non è solo dovuto ai negozi chiusi. E se la prende soprattutto con quanti viaggiano sotto i portici usando la bicicletta e con coloro che lasciano liberi i loro animali di sporcare i pilastri dei camminamenti coperti senza poi pulire.

“Da piazza Europa a piazza della Costituzione - dice - la città non è per nulla controllata. Tutti fanno quello che vogliono”.

E poi lancia l’appello: “Mi piacerebbe vedere ogni tanto un operatore della Polizia Municipale che fa un giro e sanziona i trasgressori. Perché le regole ci sono e allora vanno rispettate”.

Cosa dice l’assessora del settore, Paola Olivero? “Intanto, in entrambi i casi è un problema legato all’inciviltà delle persone. E in ogni caso il Comune deve fare i conti con un organico sottodimensionato di 38 operatori compreso il Comandante, che devono garantire, sette giorni su sette, il controllo, le emergenze e tutte le iniziative organizzate sull’Altipiano e nelle frazioni. Quando la Legge regionale in materia, in base ai residenti, a Cuneo ne assegnerebbe ben 70. Per cui, con tutta la buona volontà possibile, non riusciamo a essere dappertutto e puntuali negli interventi come i cittadini si aspetterebbero”.

Per quanto riguarda chi viaggia con la bicicletta sotto i portici? “Posso assicurare che nella parte alta della città sono già state effettuate almeno due uscite mirate al problema e i trasgressori sono stati sanzionati”.

La pulizia dei pilastri? “E’ una pratica che spetta ai gestori dei negozi e ai proprietari dei palazzi che si affacciano sui portici. Tuttavia, per sanzionare chi non rispetta le regole dovremo istituire dei turni con gli agenti in borghese. Perché nel momento in cui chi sbaglia si accorge della presenza degli operatori cambia atteggiamento e si comporta bene”.